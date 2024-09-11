Буйного пассажира связали на борту самолета Москва – Уфа

Уфимские транспортные полицейские привлекли к административной ответственности пассажира рейса Москва — Уфа. Как рассказали «Башинформу» в пресс-службе уфимского ЛУ МВД России на транспорте, в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Уфы ночью, 9 сентября, от работника транспортной организации поступило сообщение о нарушении правил поведения одним из пассажиров на борту судна, следующего из Москвы.

Стражи порядка установили, что 31-летний местный житель находился на борту самолета в неадекватном состоянии. Во время полета мужчина нарушал общественный порядок. Бортпроводники усадили буйного мужчину в кресло и связали.

«Нарушитель был доставлен в дежурную часть полиции. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 11.17 КоАП РФ („невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна“). Пассажира передали медицинским работникам и поместили в лечебное учреждение», — проинформировали в ведомстве.

Как рассказал «Башинформу» собственный источник, возможно, мужчина находился под воздействием запрещенных веществ. Спустя час полетного времени пассажир начал кричать, что горит, а присутствующие в него стреляют, просил вызвать полицию. В туалете он и вовсе разделся по пояс и поливал себя водой. Озирался и пытался спрятаться на борту. В итоге бортпроводники с помощью других пассажиров смогли усадить дебошира в кресло и привязать.