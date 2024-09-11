К интернету подключат 74 населенных пункта Башкирии

В Башкирии за 5 лет к интернету подключили более 3 тыс. социально значимых объектов. Эта работа проведена в рамках реализации нацпроекта «Цифровая экономика», сообщил министр цифрового развития РБ Геннадий Разумикин на итоговом заседании правительства республики.

Премьер-министр Андрей Назаров отметил, что отдельным и значимым аспектом работы правительства является устранение цифрового неравенства. В настоящее время доступ в интернет имеется более чем в 2,5 тыс. населенных пунктов региона.

По информации пресс-службы правительства, в республике активно реализуется федеральный проект по устранению цифрового неравенства, сейчас 242 населенных пункта имеют сотовую связь. А в рамках республиканского проекта высокоскоростной доступ в интернет получили 267 сел и деревень. До конца 2024 года планируется подключить к интернету 50 населенных пунктов в рамках федерального проекта, а также 24 населенных пункта в рамках республиканского проекта. В Башкирии ведется реализация обновленного проекта «Доступный интернет 2.0», в рамках которого доступ к сети в 2024 году получат 6 тыс. домохозяйств.

Кроме того, в республике более чем в 5 раз выросло количество услуг, получаемых гражданами в электронном виде. Если в 2021 году их количество было около 80 тыс., то в 2023 году перевалило за 400 тыс.

Ранее Глава Башкирии Радий Хабиров поручил улучшить показатели цифровизации в муниципалитетах, об этом сообщал «Башинформ».