Елизавета Борисова: «Хочешь изменить себя и мир – действуй!»

Успевать и преуспевать во всем и везде — на работе, дома и в других сферах… Кажется, что юристу из Учалов Елизавете Борисовой это удается легко. В свои 33 года она успешно реализовала себя и как женщина, и как профессионал, и как волонтер. Ее интересы не ограничиваются банальным зарабатыванием денег, жизнь гораздо интересней и многообразней, уверена новая героиня медиапроекта «Счастье — это вместе».

«Я родилась раньше срока, весом всего килограмм с хвостиком. Про таких, как я, сейчас говорят „торопыжка“. Испытала на себе все медицинские манипуляции, спасибо тем, кто выхаживал „малявку“ и верил в невозможное. В 4 года я уже вовсю читала, а вот ходить без помощи посторонних людей начала только в 6 лет. Но это не помешало мне успешно закончить школу и получить три юридических образования. Все это параллельно с бурной общественной жизнью, участием в форумах и волонтерско-проектной деятельностью», — рассказывает о себе Елизавета.

Говоря о своей добровольческой деятельности, жительница Учалов в шутку называет себя волонтером с пробегом в несколько тысяч километров.

«Начинала я еще в 2007–2008 годах. Проколесила весь Учалинский район как зоозащитница, затем появились проекты инклюзивной, патриотической, спортивной, культурной направленности. Все это дало мне шанс попрактиковаться в том, что потом пригодится в жизни, при этом развивая мозг и тело в самых разных направлениях. Хочешь изменить себя и мир? Действуй!», — объясняет она свою позицию.