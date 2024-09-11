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11 Сентября , 11:34
Счастье - это вместе

Елизавета Борисова: «Хочешь изменить себя и мир – действуй!»

ИА «Башинформ»
Фото:ИА «Башинформ»

Успевать и преуспевать во всем и везде — на работе, дома и в других сферах… Кажется, что юристу из Учалов Елизавете Борисовой это удается легко. В свои 33 года она успешно реализовала себя и как женщина, и как профессионал, и как волонтер. Ее интересы не ограничиваются банальным зарабатыванием денег, жизнь гораздо интересней и многообразней, уверена новая героиня медиапроекта «Счастье — это вместе».

«Я родилась раньше срока, весом всего килограмм с хвостиком. Про таких, как я, сейчас говорят „торопыжка“. Испытала на себе все медицинские манипуляции, спасибо тем, кто выхаживал „малявку“ и верил в невозможное. В 4 года я уже вовсю читала, а вот ходить без помощи посторонних людей начала только в 6 лет. Но это не помешало мне успешно закончить школу и получить три юридических образования. Все это параллельно с бурной общественной жизнью, участием в форумах и волонтерско-проектной деятельностью», — рассказывает о себе Елизавета.

Говоря о своей добровольческой деятельности, жительница Учалов в шутку называет себя волонтером с пробегом в несколько тысяч километров.

«Начинала я еще в 2007–2008 годах. Проколесила весь Учалинский район как зоозащитница, затем появились проекты инклюзивной, патриотической, спортивной, культурной направленности. Все это дало мне шанс попрактиковаться в том, что потом пригодится в жизни, при этом развивая мозг и тело в самых разных направлениях. Хочешь изменить себя и мир? Действуй!», — объясняет она свою позицию.

Так, смелая и деятельная девушка запустила в родном городе бесплатные курсы по компьютерной грамотности для пожилых, а затем и загорелась идеей открытия спортивного зала для людей с ОВЗ.

«Как волонтер много времени я проводила в местном обществе инвалидов, где очень часто ко мне обращались бабушки и дедушки с вопросами регистрации в соцсетях, Госуслугах, настройки телефонов. И у меня возникла идея, почему бы не организовать компьютерные курсы. Каких-то особых ресурсов для этого не требовалось: мы подали заявку в благотворительный фонд и нас поддержали, выделили 40 тысяч рублей, на которые мы купили компьютер. Занятия в основном проводила сама, лишь иногда прибегая к помощи специалистов. Желающих было много. Но самое главное, нам удалось обучить азам компьютерной грамотности достаточно большое количество учалинцев за 60+», —  рассказывает общественница.

Идея со спортивным залом также возникла не на пустом месте, а из суровых реалий жизни человека с ОВЗ — отсутствия условий для занятия спортом.

«На тот момент у нас в городе не было ни одной спортивной площадки, доступной для людей с особенностями здоровья. Только центр реабилитации, и тот специализировался на работе с детьми и подростками. Благодаря участию в грантовом конкурсе мне удалось выловить двух „золотых рыбок“. Во-первых, оснастить спортивный зал для людей с ОВЗ при обществе инвалидов в Учалах. На этой же площадке мы проводили бесплатные групповые занятия с квалифицированным тренером. И второе, это провести зональный спортивный фестиваль по спортивным настольным играм для людей с инвалидностью SPORTFEST. Мы, наверное, были первыми, кто организовал такой фестиваль в Башкирии», — вспоминает собеседница «Башинформа».

Елизавета признается, что несколько лет назад собиралась уйти из «волонтёрки».

«Но это бесполезно, оттуда не уходят. Если только на небеса, — смеется героиня проекта. — Сейчас я больше концентрируюсь на проектной деятельности, выступаю в качестве эксперта, консультирую, в том числе по юридическим вопросам. Много людей приходили по вопросам СВО, по возможности, стараюсь всем помочь».

Добавим, что в рамках проекта «Счастье — это вместе» ИА «Башинформ» продолжает собирать в свою копилку истории о жителях республики, которые имеют ограничения по здоровью, но не ограничены в своих возможностях. Проект реализуется в партнёрстве с БРОО «Деловые женщины России».

Рассказать о своих земляках, которые, несмотря на некоторые нюансы своей жизни и специфику здоровья, несут в мир свет и доброту, могут все желающие. Мы ждем ваши добрые истории о людях с ОВЗ на электронную почту редакции [email protected] с пометкой «Счастье — это вместе». Истории жителей республики будут публиковаться в специальном разделе на официальном сайте ИА «Башинформ».

Проект реализуется за счет средств Фонда грантов Главы Республики Башкортостан при поддержке Фонда грантов Главы РБ и приурочен к Году заботы о людях с ОВЗ в РБ.

Автор:Альфия Аглиуллина
Теги:фсгорбгрантырбсмигрантырб
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