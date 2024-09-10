Власти Уфы разрешили застроить участок в Зеленой роще

Мэр Уфы Ратмир Малиев подписал постановление о разработке проектов планировки и межевания территории, ограниченной улицами Сагита Агиша, Степана Злобина, Минигали Губайдуллина, Гали Ибрагимова и проектируемыми улицами в Советском районе.

Разрешение властей города на застройку квартала около ТЦ «Аркада» примерной площадью 30,9 га получил «Проект С-62». При этом должны учитываться сохранность лесов и водоемов, а также наличие существующих земельных участков.

«Размещение учреждений образования выполнить с учетом требований действующих нормативов. Поликлиники и диагностические центры предусмотреть в отдельно стоящих зданиях по согласованию с минздравом РБ. Первые этажи жилых домов, размещаемых вдоль красных линий улиц общегородского и районного значений, предусмотреть под размещение предприятий бытового обслуживания», — отмечено в официальном документе.

Ранее в Уфе утвердили программу защиты жителей от ЧС.