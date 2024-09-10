В Уфе продолжают благоустраивать экотропу «Уфимское ожерелье». Сегодня на одном из участков с инспекцией побывал глава администрации города Ратмир Мавлиев.

«Посмотрели ход благоустройства участка #УфимскогоОжерелья в Советском районе — „Караидельской тропы“. Напомню, она соединит „Жемчужину Авроры“ с „Тропой Акбузата“. Работы идут в темпе, но надо ускоряться. Рельеф сложный, нюансов много. На месте обсудили важные моменты. Двигаемся дальше», — написал в своих соцсетях мэр башкирской столицы.



Ратмир Мавлиев также добавил, что после завершения всех запланированных работ, в городе появится единый благоустроенный маршрут от смотровой площадки «Президент отеля» до Лихачевской излучины протяженностью порядка 16 км.

Ранее «Башинформ» писал, что завершить первый этап благоустройства на этом участке «Уфимского ожерелья» планируется к ноябрю этого года.

«Посмотрел, как в столице Башкортостана реализуется проект „Уфимское ожерелье“. Понравилось, очень достойно, — отметил в своем телеграм-канале летом прошлого года Глава Башкирии Радий Хабиров. — Это сеть парковых пространств, которые располагаются на территории шести районов Уфы — вдоль береговой линии так называемого Уфимского полуострова. Между собой они, словно бусины ожерелья, соединены пешеходной тропой. Эти территории город постепенно благоустраивает. А мы понемногу будем и дальше в этом помогать».

Ранее сообщалось, что сразу 5 проектов из Башкирии победили в IX всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Среди них пространства из разных частей Башкирии: «Бульвар Новаторов» (Белебей), «Нефтекамск: ось времени», «Салават: семь сновидений сквозь явь», «Путь Урал-батыра» (Учалы), «Воскресенские ряды» (Благовещенск). Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», в рамках которого проходил конкурс, действует с 2019 года. За 5 лет его реализации в Башкирии благоустроено 683 общественных пространства на общую сумму 7 млрд рублей, большая часть из которой – средства федерального бюджета. В текущем году по проекту обновляется 121 общественная территория на сумму более 1 млрд рублей.

Также в рамках проходившего 24-26 августа всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений» состоялась I Национальная премия в сфере формирования комфортной городской среды. Башкирия была признана лауреатом среди субъектов РФ в номинации «Лучший регион по развитию малых городов и исторических поселений».

Напомним, к 2030 году количество городов с благоприятной средой в России должно составить 80%. Такая задача поставлена президентом страны. Башкирия достигла данного показателя уже по итогам 2023 года. Согласно индексу качества городской среды, опубликованному минстроем РФ, количество городов с благоприятной средой в республике – 81% или 17 из 21, тогда как в 2018 году их было всего 4. Глава Башкирии поручил обеспечить достижение 100% показателя для республики.

Подробнее о том, как в республике создают комфортную для жизни среду, читайте здесь.