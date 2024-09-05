Началось благоустройство нового участка «Уфимского ожерелья»

Столичный мэр Ратмир Мавлиев сообщил о благоустройстве очередного участка «Уфимского ожерелья».

«Приступили к благоустройству невероятно красивого участка „Уфимского ожерелья“», — написал он в своем телеграм-канале.

Маршрут пролегает между тропой «Воронки» и СОК «Биатлон». Протяжённость участка — около четырех километров.

«Живописные перепады, замечательные видовые характеристики. Тихое единение с природой буквально в километре от шумного проспекта Октября, — отметил Ратмир Мавлиев. — Сейчас активно убираем мусор, поросли. Разбираемся с бывшими погребами, которых очень много».

Завершить первый этап благоустройства на этом участке «Уфимского ожерелья» планируется к ноябрю этого года.

«Посмотрел, как в столице Башкортостана реализуется проект „Уфимское ожерелье“. Понравилось, очень достойно, — отметил в своем телеграм-канале летом прошлого года Глава Башкирии Радий Хабиров. — Это сеть парковых пространств, которые располагаются на территории шести районов Уфы — вдоль береговой линии так называемого Уфимского полуострова. Между собой они, словно бусины ожерелья, соединены пешеходной тропой. Эти территории город постепенно благоустраивает. А мы понемногу будем и дальше в этом помогать».

В мае этого года на маршруте «Уфимское ожерелье» начали соединять «Тропу Акбузата» и «Жемчужину Авроры», сообщал Башинформ.