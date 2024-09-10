В Роспотребнадзоре Башкирии рассказали, как правильно выбрать мед

В Роспотребнадзоре Башкирии дали рекомендации, как отличить натуральный мед от подделки. В ведомстве отметили, что без проведения лабораторного исследования это не так уж и просто.

Но все же стоит с осторожностью относиться к экзотическим сортам. Так как медоносных растений, из которых получают товарный мед, не так уж и много.

В основе названия сорта меда часто лежит его ботаническая классификация: цветочный, монофлорный (липовый, гречишный, акациевый и другие), полифлорный (сборный мед), падевый (с хвойных деревьев), смешанный мед.

Вкус пчелиного продукта должен быть сладким, приятным, без постороннего привкуса. Если покрутить банку с медом в руках, он должен плавно перетекать от одной стенки к другой.

Также качественный мед можно определить с помощью ложки: он медленной и непрерывной струйкой стекает с нее и ложится горкой на поверхность.

Цвет допускается от светло-желтого до коричневого, при этом должен быть прозрачным и без осадка.

Чтобы избежать подделок, рекомендуется покупать сладкое угощение в организациях торговли, а не с рук, либо непосредственно у проверенных производителей.

При покупке потребитель вправе ознакомиться с документами, подтверждающими качество и безопасность продукции (ветеринарное свидетельство или декларация о соответствии).

Стоит отметить, что кристаллизация меда - это естественный процесс, который не лишает его полезных свойств. Процесс зависит от условий хранения и сорта меда.

Хранить пчелиный продукт необходимо при температуре не выше 20°С, в герметично закрытой таре, в местах, защищенных от прямых солнечных лучей.

Лучше не оставлять вместе с ядовитыми, пылящими продуктами и продуктами, которые могут придать меду не свойственный ему запах.

Срок годности меда в герметично закрытой упаковке - 2 года. Также специалисты напомнили, что при нагревании выше 45 градусов он теряет свои полезные свойства.

Это высококалорийный продукт, употребление в больших количествах способствует увеличению риска развития ожирения, сахарного диабета и атеросклероза.

Ранее «Башинформ» писал о том, что на борту российских самолетов пассажиров угощают башкирским мороженым.