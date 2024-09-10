Башкирским мороженым угощают пассажиров самолетов

Авиакомпания «Аэрофлот» ввела в меню бортового питания башкирское мороженое. На рейсах до жарких стран теперь после основной трапезы пассажирам предлагают стаканчики с ванильным пломбиром на сливках. Пока башкирский десерт доступен во время полетов на классах эконом и комфорт на рейсах из Москвы в Мале, Бангкок и на Пхукет. Также десерт планируют ввести на других дальнемагистральных рейсах из аэропорта Шереметьево, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Ранее «Башинформ» писал о том, что башкирский мед отправили на Международную космическую станцию.