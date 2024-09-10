В Башкирии потерялись двое мужчин и супружеская пара

В Башкирии вновь пропали местные жители. По данным пресс-службы госкомитета РБ по ЧС, в Давлекановском районе в селе Исмагилово в поле заблудился мужчина 1964 года рождения. Его нашли сотрудники полиции. В Нефтекамске недалеко от СНТ «Родничок» потерялся мужчина. По информации заявителя, он ушел на рыбалку на реку Буй и не выходил на связь. К счастью, рыбак нашелся самостоятельно. Еще один инцидент произошел в селе Миловка Уфимского района. Здесь муж с женой заблудились также во время рыбалки на озере Миловское. Супружескую пару нашли спасатели госкомитета РБ по ЧС.

«Все „потеряшки“ живы и здоровы, в медицинской помощи не нуждались» — сообщили в пресс-службе госкомитета.

Ранее в Уфе за сутки были зафиксированы два случая исчезновения граждан.