В Уфе за сутки были зафиксированы два случая исчезновения граждан

В Уфе за прошедшие сутки были зафиксированы два случая исчезновения граждан. Первый инцидент произошел в районе Набережной реки Уфы, где молодой мужчина потерялся в лесу. Спасательные управления гражданской защиты города провели обширные поиски вдоль береговой линии и в лесу — от микрорайона Тужиловка до Новоженова. Второй инцидент произошел на улице Комарова, где 35-летний мужчина ушёл с биатлонного комплекса и домой не вернулся. У него не было с собой телефона, что затрудняло поиски.

По данным пресс-службы госкомитета РБ по ЧС, в итоге «потеряшки» нашлись самостоятельно, с ними все в порядке.

Ранее в Башкирии во время «тихой охоты» пропали грибники.