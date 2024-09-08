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8 Сентября , 11:45

В Башкирии во время «тихой охоты» пропали грибники

В Башкирии во время «тихой охоты» пропали два грибника. По данным госкомитета РБ по ЧС, в субботу, 7 сентября, в Иглинском районе, в селе Балтика, две женщины отправились на утреннюю грибную охоту, однако одна из них потерялась в лесу.

Через некоторое время девушка смогла самостоятельно вернуться к знакомой местности, в медицинской помощи не нуждалась.

В тот же день в Благовещенском районе в деревне Трошкино двое мужчин также увлеклись сбором грибов, и один из них заблудился. На помощь пришли сотрудники полиции, которые успешно нашли его. В медицинской помощи любитель грибов не нуждался.

При выезде на природу спасатели рекомендуют:

- предупредить о своем намерении родных и близких, проинформировать их о месте, куда вы направляетесь, о маршруте передвижения и о времени возвращения;

 - зарядить мобильный телефон (лучше дополнительно взять с собой внешний аккумулятор для телефона);

- надеть яркую одежду, чтобы быть заметнее на фоне гор или леса.

Если вы заблудились, ни в коем случае не паникуйте. Остановитесь и прислушайтесь – вы можете услышать шум трассы, железную дорогу или лай собак. Если не можете найти дорогу, звоните на номер 112. Также вы можете отправить сообщение через приложение-112, которое отправит ваше точное местоположение.

Автор:Альфия Аглиуллина
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