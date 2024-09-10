Радий Хабиров рассказал, каким был второй «Геовызов» в Башкирии

Накануне в Башкирии завершился II международный чемпионат «Геовызов». О том, как проходили состязания будущих геологов, рассказал в соцсетях Глава Башкирии Радий Хабиров.

«Горы, реки, водопады, дно моря, равнины. Наша республика – уникальная территория для соревнований такого профиля. Принимать их для нас – большая честь. II Международный геологический чемпионат прошёл при поддержке Федерального агентства по недропользованию и его руководителя Евгения Петрова. Цель – изыскания, научные открытия, поиск методов сохранности природных богатств земли, применение на практике знаний. В чемпионате участвовали студенты-геологи и их руководители из 15 регионов России и 10 зарубежных стран. Несколько дней 250 человек жили и работали в разных районах Башкортостана. Приятно, что в число призеров вошла и команда из нашего региона. Уфимский университет науки и технологий занял в «ГеоВызове» третье место», - написал Глава Башкирии, поздравив всех участников и пожелав им удачи.

Ранее «Башинформ» сообщал, что победители и призеры чемпионата смогут пройти стажировку на передовых предприятиях отрасли.

Напомним, ранее руководитель федерального агентства по недропользованию Евгений Петров, назвал Башкирию идеальной площадкой для проведения «Геовызова».

«Башкирия один из регионов, хорошо изученных геологически. Здесь огромное количество эталонных геологических обнажений, вошедших в международную стратиграфическую шкалу. Для любого геолога всегда было честью приехать в Башкирию, чтобы поработать на этих эталонных обнажениях. Это действительно классика», – пояснил Евгений Петров.

Руководитель федерального ведомства высоко оценил проводимую Башкирией работу по наведению порядка в недропользовании. Решение проблем, ранее копившихся десятилетиями, стало возможно благодаря объединению усилий органов власти, контрольно-надзорных органов и бизнеса в рамках деятельности межведомственной комиссии по вопросам недропользователей, созданной в 2021 году по инициативе Радия Хабирова.

«Важно, что в работу комиссии вовлечен Глава республики, он уделяет этому очень много внимания. Мы со своей стороны всегда участвуем в работе выездных комиссий, чтобы найти недобросовестных недропользователей, которые бросают тень на всю отрасль. За последние годы в Башкирии существенно сократилось количество нарушений», – рассказал руководитель ведомства.

Как ранее рассказывал «Башинформ», недобросовестных недропользователей в судебном порядке обязывают провести рекультивацию нарушенных земель и выплатить компенсации за вред, нанесенный природе. Вот недавние примеры: Арбитражный суд Москвы обязал ООО «Графское» выплатить 823 млн рублей и провести рекультивацию земель, Арбитражный суд Башкирии рассматривает иски в отношении других недобросовестных недропользователей: ООО «Альтинвест», ООО «Таналык», ООО «Каменный пояс», АО «Недра». Их также намерены обязать провести рекультивацию нарушенных земельных участков. Данные иски далеко не единственные, компаниям-нарушителям предстоит выплатить в бюджет республики более 35 млрд рублей за вред, нанесенный природе Башкирского Зауралья.