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9 Сентября , 20:35

Победители проходившего в Башкирии «Геовызова» пройдут стажировку в НИИ Роснедр

Александр Данилов
Фото:Александр Данилов

Во время торжественной церемонии закрытия II международного геологического чемпионата «Геовызов» советник руководителя Роснедр Дмитрий Олейник сообщил, что обладатели гран-при чемпионата пройдут стажировку в одном из ведущих отраслевых институтов Федерального агентства по недропользованию – Всероссийском научно-исследовательском геологическом институте имени А.П.Карпинского.

«Победители чемпионата смогут пройти практику в лучших компаниях страны. В их числе один из ведущих наших институтов – институт имени Карпинского в Санкт-Петербурге. Я думаю, ребятам будет очень интересно поработать в институте с хорошей лабораторной базой, солидным научным багажом. У нас уже есть очень позитивный опыт первого «Геовызова»: хорошие отзывы от ребят и самих компаний. Я знаю, что они уже договорились о трудоустройстве по окончании вуза», - пояснил Дмитрий Олейник.

Он отметил, что в результате такого взаимодействия молодые геологи открывают для себя наиболее передовые, высокотехнологичные предприятия отрасли, а те, в свою очередь, получают грамотные, квалифицированные, мотивированные кадры.

Ранее «Башинформ» рассказывал,  что крупные предприятия откликнулись на предложение подбирать себе специалистов среди победителей и призеров чемпионата и участники прошлого года благодаря этому получили возможность найти свой путь в профессии. Об этом в частности сообщил министр природопользования и экологии Башкирии Нияз Фазылов. 

Напомним, что II Международный геологический чемпионат «Геовызов» проходил в Башкирии со 2 по 9 сентября. В нем участвовали 250 студентов-геологов из 15 регионов России  и 10 зарубежных стран.

Автор:Роман Якимчук
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