На «Геовызове» в Башкирии состязались в гидрологии и шлиховании

Четвертый день «Геовызова» проходил под девизом «Полевые методы – основа всех геологических построений». Участники чемпионата и их наставники прибыли в Гафурийский район, на оборудованную для соревнований площадку в окрестностях деревни Ташла. Перед началом соревнований их приветствовал министр природопользования и экологии Башкирии Нияз Фазылов, пожелавший ребятам с пользой провести время, проявить свои профессиональные качества и насладиться потрясающей природой Башкирии.
«Гафурийский район не случайно выбран одной из площадок проведения чемпионата. Это одно из наиболее насыщенных, интересных для геологов мест, где расположены уникальные геологические разрезы. Наша республика, выступившая с инициативой проведения международного геологического чемпионата, уверенно заявляет о себе как о центре российской геологии. Мы вместе формируем фундамент развития геологической науки, возрождаем популярность профессии геолога. Крупные предприятия откликнулись на предложение подбирать себе специалистов среди победителей и призеров чемпионата и участники прошлого года благодаря этому уже получили возможность найти свой путь в профессии», – прокомментировал Нияз Фазылов.
Участники чемпионата приступили к состязаниям в шлиховом опробовании, гидрогеологии, прокладке геологических маршрутов. О важности этих умений и навыков рассказал директор Института геологии УФИЦ РАН и главный судья чемпионата от республики Сергей Ковалев.
«Сегодняшние состязания очень важны. Возьмем, например, геологический маршрут. Когда геолог идет по горам, тайге, он должен грамотно и профессионально описать то, что он видит: горные породы, глубину их залегания, разнообразие пород и другое. Потом на основе этого создаются карты, идет поиск полезных ископаемых. Шлихование подразумевает умение промыть в специальном лотке породы со дна ручья, самые тяжелые минералы осядут в лотке, так, например, моют золото. На основании найденных минералов можно судить о залегании определенных пород», – рассказал Сергей Ковалев.
Студенты, участвовавшие в чемпионате, поделились впечатлениями от соревнований, проходивших накануне на территории парка «Патриот». Как ранее сообщал «Башинформ», это были камеральные и полевые соревнования по радиометрии, палеонтологии, минералогии и петрографии.
«Было волнительно, где-то ошибались, но все получилось, думаем, что показали неплохой результат. Здесь замечательная атмосфера, даже с ребятами, которые не знают русского, мы легко находим общий язык», – поделилась третьекурсница вуза из Башкирии Анастасия.
Несмотря на сложные задачи, ребята успешно справляются с ними, проявляя талант и смекалку.
«Шлиховое опробование провел успешно, гораздо лучше, чем ожидал. Мы нефтяные геологи и шлихового опробования нет в нашей программе. Так что здесь я узнаю много нового. Для меня «Геовызов» – это возможность получить новый опыт и познакомиться с интересными людьми из разных уголков России и стран мира», – поделился студент Октябрьского нефтяного колледжа Марат Зарифуллин.
«Все работают, все молодцы. Кто-то сильнее, кто-то слабее, но не это главное. Важен дух соревнования, то, что ребята общаются между собой, – поделился наблюдениями Сергей Ковалев. – Этот чемпионат уникален для республики и его нужно всеми силами поддерживать и развивать. Пройдет время, ребята разъедутся, станут профессионалами, руководителями, будут работать по всему миру. Но они продолжат общаться и никогда не забудут эти дни, проведенные в Башкирии».
Ранее руководитель Роснедр Евгений Петров назвал Башкирию идеальной площадкой для проведения «Геовызова», отметив, что приехать поработать в Башкирии, для любого геолога всегда было делом профессиональной чести. Природа республики тоже не перестает приятно удивлять гостей, особенно зарубежных.
«Очень нравится природа Башкирии, у нас таких зеленых уголков нет. Климат у вас тоже хороший. Наши ребята здесь освоились и хорошо проявляют себя, получают высокие баллы. Чему-то им приходится учиться буквально по ходу соревнований и это здорово. Я уверен, с каждым годом эти состязания будут все лучше и интереснее. Команда из Южной Африки обязательно еще не раз приедет в Башкирию», – рассказал «Башинформу» представитель делегации ЮАР Тсатси Пуле.
Напомним, что II Международный геологический чемпионат «Геовызов» проходит в Башкирии со 2 по 9 сентября. В нем принимают участие представители российских регионов и 10 зарубежных стран.