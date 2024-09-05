На «Геовызове» в Башкирии состязались в гидрологии и шлиховании

Студенты, участвовавшие в чемпионате, поделились впечатлениями от соревнований, проходивших накануне на территории парка «Патриот». Как ранее сообщал «Башинформ», это были камеральные и полевые соревнования по радиометрии, палеонтологии, минералогии и петрографии.

«Было волнительно, где-то ошибались, но все получилось, думаем, что показали неплохой результат. Здесь замечательная атмосфера, даже с ребятами, которые не знают русского, мы легко находим общий язык», – поделилась третьекурсница вуза из Башкирии Анастасия.

Несмотря на сложные задачи, ребята успешно справляются с ними, проявляя талант и смекалку.

«Шлиховое опробование провел успешно, гораздо лучше, чем ожидал. Мы нефтяные геологи и шлихового опробования нет в нашей программе. Так что здесь я узнаю много нового. Для меня «Геовызов» – это возможность получить новый опыт и познакомиться с интересными людьми из разных уголков России и стран мира», – поделился студент Октябрьского нефтяного колледжа Марат Зарифуллин.

«Все работают, все молодцы. Кто-то сильнее, кто-то слабее, но не это главное. Важен дух соревнования, то, что ребята общаются между собой, – поделился наблюдениями Сергей Ковалев. – Этот чемпионат уникален для республики и его нужно всеми силами поддерживать и развивать. Пройдет время, ребята разъедутся, станут профессионалами, руководителями, будут работать по всему миру. Но они продолжат общаться и никогда не забудут эти дни, проведенные в Башкирии».

Ранее руководитель Роснедр Евгений Петров назвал Башкирию идеальной площадкой для проведения «Геовызова», отметив, что приехать поработать в Башкирии, для любого геолога всегда было делом профессиональной чести. Природа республики тоже не перестает приятно удивлять гостей, особенно зарубежных.

«Очень нравится природа Башкирии, у нас таких зеленых уголков нет. Климат у вас тоже хороший. Наши ребята здесь освоились и хорошо проявляют себя, получают высокие баллы. Чему-то им приходится учиться буквально по ходу соревнований и это здорово. Я уверен, с каждым годом эти состязания будут все лучше и интереснее. Команда из Южной Африки обязательно еще не раз приедет в Башкирию», – рассказал «Башинформу» представитель делегации ЮАР Тсатси Пуле.

Напомним, что II Международный геологический чемпионат «Геовызов» проходит в Башкирии со 2 по 9 сентября. В нем принимают участие представители российских регионов и 10 зарубежных стран.