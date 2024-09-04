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4 Сентября , 15:19

В Башкирии проходят полевые соревнования II международного чемпионата «Геовызов»

Андрей Старостин
Фото:Андрей Старостин

Третий день международного геологического чемпионата «Геовызов» в Башкирии проходит под девизом «От теории – к практике». Программой чемпионата сегодня предусмотрены камеральные и полевые соревнования по радиометрии, палеонтологии, минералогии и петрографии. Они организованы в парке  «Патриот» в Чишминском районе.

На соревнованиях по радиометрии участники демонстрируют навыки проведения радиометрических наблюдений. Им предстоит, основываясь на проведенных измерениях, построить карту значений поля. Эта карта должна отражать распределение радиоактивности по территории полигона, показывая зоны с повышенным или пониженным уровнем радиации. Радиометрия помогает геологам понять наличие в разрезе конкретных пород, каждая из которых обладает своим радиационным фоном.

В ходе соревнований по палеонтологии участники по образцам окаменелостей должны установить, когда на Земле обитали представленные организмы, в какой среде они находились, описать их морфологию.

На состязаниях по минералографии и петрографии участники показывают свое умение определять минералы, горные породы  и составлять их описания по представленным контрольным образцам.

«Испытания, которые проходят ребята, достаточно серьезные, они требуют не только наличия знаний и профессиональных навыков, которые у участников безусловно есть, учитывая, что к нам в республику на чемпионат приехали лучшие из лучших. В этих соревнованиях важна командная работа и я надеюсь, что и в этом каждый проявит себя с лучшей стороны. Желаю всем удачи!» – прокомментировал министр природопользования и экологии Башкирии Нияз Фазылов.

Как ранее сообщал «Башинформ», в программе чемпионата –  11 основных этапов: «Геологический маршрут», «Шлиховое опробование», «Геологический разрез», «Минералогия и петрография», «Палеонтология», «Радиометрия», «Геохимия», «Гидрогеология», «Нефть и газ», «Тестирование по основам геологических знаний», «Организация полевой стоянки».

Важно, что помимо соревнований, в ходе чемпионата происходит взаимодействие участников с потенциальными работодателями. Многие из участников первого «Геовызова» уже смогли успешно сформировать свою профессиональную траекторию.

Андрей Старостин
Андрей Старостин
Фото:Андрей Старостин
Автор:Роман Якимчук
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