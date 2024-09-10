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10 Сентября , 16:51

Башкирия лидирует в ПФО по контролю качества потребительских товаров

С введением обязательной маркировки рынок стал прозрачнее, а потребитель увереннее в своих покупках. Среди регионов ПФО Республика Башкортостан находится на лидирующих позициях и по итогам 2 квартала 2024 года продолжает удерживать первое место по числу зарегистрированных предприятий и ИП в системе «Честный ЗНАК».

С 1 сентября в России стартовала маркировка фермерской молочной продукции. А также 7 новых товарных групп, а именно: велосипеды, ветеринарные препараты, корма для животных, безалкогольное пиво, консервированная продукция, пищевое растительное масло, технические средства реабилитации.

Кроме того, с 1 сентября для всех продавцов воды и молочной продукции действует разрешительный режим. Ранее это касалось только крупных торговых сетей.

Система работает следующим образом. Кассир сканирует код маркировки. Кассовая программа отправляет данные в «Честный ЗНАК». Система его проверяет и сообщает, есть ли нарушения. В крупных торговых сетях разрешительный режим на кассе по молочной продукции подключен в 96% торговых точек.

Проверить легальность промаркированного товара может любой потребитель. Для этого нужно всего лишь скачать приложение «Честный знак» и отсканировать код. Также в приложении можно сообщить о выявленном контрафакте.

Ранее жителям Башкирии объяснили, как отличить качественный алкоголь от поддельного.

Автор:Сергей Николаев
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