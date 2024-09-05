Жителям Башкирии объяснили, как отличить качественный алкоголь от поддельного

Технолог АО «Башспирт» Татьяна Катаевская в беседе с журналистом «Электрогазеты» рассказала, как отличить поддельный алкоголь от качественной продукции. По ее словам, важно обращать внимание на этикетку и маркировку: шрифт должен быть четким, а текст — без ошибок. Обязательно должны присутствовать наименование напитка, информация об изготовителе с указанием адреса и контактного номера телефона, знак ЕАС, который подтверждает, что продукт прошел декларирование на соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза, и наименование ГОСТа.

«Как правило, оригинальный алкоголь выпускается в стеклянных бутылках. Основные параметры — это прочность, отсутствие повреждений, герметичность крышки. Еще один косвенный (но не обязательный) признак качества — гравировка или логотип на дне. Хотя не все заводы-изготовители его используют. Если мы говорим о разливном алкоголе, это всегда опасно — поскольку мы не можем быть на 100% быть уверенными, где и как хранилась продукция и что именно туда налили», — объяснила Татьяна Катаевская.

Качественный алкогольный напиток можно определить по таким характеристикам, как прозрачность и цвет. Если это водка, то она должна быть бесцветной; коньяк — золотистый, бальзам будет обладать различными оттенками темно-коричневого; у других ликеро-водочных изделий цвет будет характерным в зависимости от используемого сырья. Если у напитка неестественно яркий цвет, стоит задуматься. Чем ярче и необычнее цвет — тем больше вопросов к натуральности примененных красителей, отмечает эксперт. Кроме того, настоящий алкоголь имеет четкий и характерный запах, связанный с его видом или сортом. У водки характерный водочный запах; если это ликеро-водочное изделие, то здесь будет аромат того сырья, тех плодов и фруктов, которые находятся в составе этого изделия. У суррогатного алкоголя могут присутствовать неприятные нотки, резкий химический запах.

«Качество готовой продукции может гарантировать только завод-изготовитель, где хорошо налажен технохимический контроль производства. Этим занимается производственная лаборатория предприятия. Контроль выполняется на всех стадиях технологического процесса. Так, прежде всего, проходят входной контроль сырье и вспомогательные материалы. Выполняется лабораторный контроль всех полуфабрикатов, которые изготавливаются в процессе производства — ароматные спирты, спиртованные настои, сахарный сироп, морсы. И, наконец, контролируется качество готовой продукции на выходе. Все испытания проводятся на лабораторном оборудовании, которое прошло соответствующую поверку. А сами лаборатории проходят оценку состояния измерений (что подтверждает возможность лаборатории проводить данные виды испытаний) либо аккредитацию — высшую степень технической компетентности лаборатории. Я бы посоветовала приобретать алкоголь только в надежных специализированных магазинах. В целом выбирайте те бренды, которым вы доверяете», — подчеркнула технолог.

Она также добавила, что вся алкогольная продукция, которая производится легально, заносится в систему ЕГАИС. Используя Федеральную специальную марку (наклейку со штрих-кодом), потребитель может выяснить полную информацию о напитке — наименование, производителя, дату производства. На сегодня существуют различные онлайн-приложения для проверки: «Антиконтрафакт Алко» или «Честный знак».

Ранее «Башинформ» информировал о том, что в Башкирии намерены запретить работу «наливаек» в жилой зоне.