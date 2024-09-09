В Уфе сотрудница банка спасла клиенту кредитные 250 тыс. рублей

В Уфе сотрудница банка остановила мошенничество, рассказали в МВД по Башкирии. Старшая менеджер Алина Рафикова обратила внимание, что её очередной клиент нервничает и ведёт себя странно. Расспросив его, для чего он желает обналичить средства только что оформленного кредита, она убедилась — перед ней жертва аферистов.

Алина вызвала полицейских. Вместе они объяснили 49-летнему мужчине, что происходит. Благодаря неравнодушию сотрудницы уфимец не отправил мошенникам 250 тыс. рублей. Он сможет быстро вернуть их и даже избежать процентов.

«Благодаря грамотно выстроенному алгоритму взаимодействия полиции и банков работа по пресечению мошеннических действий приносит свои плоды», — прокомментировали в МВД по РБ.

Как сообщал Башинформ, за выходные жители отдали мошенникам 8 млн рублей.