В Башкирии завершился II международный чемпионат «Геовызов»

В парке «Патриот» состоялась торжественная церемония закрытия II международного чемпионата «Геовызов». Напомним, что со 2 по 9 сентября в Башкирии состязались 250 студентов -геологов из 15 регионов России и 10 стран мира.

По итогам соревнований гран-при получила команда Санкт-Петербургского горного университета, а первое место досталось МГУ имени М.В. Ломоносова. В числе призеров также университеты Казани и Уфы. Лучшей среди зарубежных участников стала команда из Узбекистана, на 2 месте команда Казахстана, на 3 месте команда из Китая.

Министр природопользования и экологии Башкирии Нияз Фазылов от лица Главы региона Радия Хабирова поблагодарил участников.

«Приглашаем всех в Башкирию, не только участвовать в геологических соревнованиях, но и в качестве туристов. Уверен, за эту неделю вам удалось увидеть красоты республики, пообщаться с коллегами и подружиться», - сказал министр.

Особые слова благодарности Нияз Фазылов адресовал судьям, сопровождавшим участников на протяжении всего чемпионата.

Советник руководителя Роснедр Дмитрий Олейник отметил, что благодаря «Геовызову» складывается геологическое сообщество, своего рода семья профессионалов, где ценят знания, научный опыт, волю к победе.

«Чемпионат «Геовызов» – это не только соревнование, но и отличная возможность для молодых геологов проявить себя, закрепить свои знания и навыки, получить практический опыт, познакомиться с лучшими специалистами отрасли и обрести друзей. Он позволяет объединить молодых специалистов, повысить их квалификацию и стимулировать их интерес к геологии. Благодаря таким мероприятиям у наших стран будет достаточно квалифицированных специалистов для решения важнейших задач в области недропользования», - отметил Дмитрий Олейник.

Дмитрий Олейник пригласил всех участников «Геовызова-2024» на III международный геологический чемпионат, который пройдет в следующем году. Он пообещал, что следующий чемпионат будет еще представительнее, интереснее и сложнее.

Ранее «Башинформ» сообщал, как проходили соревнования «Геовызова» в Гафурийском районе.