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9 Сентября , 16:08

В Башкирии дали прогноз урожая зерновых

пресс-служба минсельхоза РБ
Фото:пресс-служба минсельхоза РБ

Вице-премьер – министр сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов на оперативном совещании правительства Башкирии в ЦУРе сообщил, какой урожай зерновых ожидается в республике. Планируется собрать 3 – 3,2 млн тонн зерна.

В настоящее время собрано 1,7 млн тонн зерна, урожайность в среднем составляет 23 центнера с гектара. В Башкирии ожидается хороший урожай сахарной свеклы, он может превысить 2 млн тонн. На текущей неделе синоптики обещают хорошую погоду, что будет способствовать более эффективной работе аграриев.

Ранее «Башинформ» сообщал, что правительство Башкирии уйдет в отставку.

Автор:Роман Якимчук
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