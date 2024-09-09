В Башкирии дали прогноз урожая зерновых

Вице-премьер – министр сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов на оперативном совещании правительства Башкирии в ЦУРе сообщил, какой урожай зерновых ожидается в республике. Планируется собрать 3 – 3,2 млн тонн зерна.

В настоящее время собрано 1,7 млн тонн зерна, урожайность в среднем составляет 23 центнера с гектара. В Башкирии ожидается хороший урожай сахарной свеклы, он может превысить 2 млн тонн. На текущей неделе синоптики обещают хорошую погоду, что будет способствовать более эффективной работе аграриев.

Ранее «Башинформ» сообщал, что правительство Башкирии уйдет в отставку.