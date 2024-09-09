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9 Сентября , 15:44

Правительство Башкирии уйдет в отставку

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

Сегодня на оперативном совещании правительства Башкирии в ЦУРе Глава республики Радий Хабиров сообщил, что в связи со вступлением в должность нового руководителя региона правительство должно подать в отставку.  

«Мы не будем создавать управленческий вакуум, будет подписан указ об исполнении обязанностей и в течение короткого времени я внесу предложения в наш парламент по кандидатуре премьер-министра и его заместителей», – сказал Радий Хабиров.

Он пообещал сохранить преемственность управленческой команды, с которой пройдены «не самые легкие годы». Глава Башкирии сказал, что к концу следующей недели новое правительство должно быть сформировано.

Напомним, как ранее сообщал «Башинформ», Радий Хабиров победил на выборах Главы Башкирии с результатом 80,21%.

Автор:Роман Якимчук
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