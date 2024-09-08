«Выборы – дело семейное», – решила жительница Нефтекамска Наталья Фархутдинова, мама шестнадцати (!) детей, и привела на избирательный участок восемь из них.

«Пришли со старшими детьми, чтобы они посмотрели, как это происходит. Ведь им тоже предстоит, повзрослев, участвовать в выборах. А сегодня мы сделали свой выбор!» – сказала она газете «Красное знамя».

Семья Галяетдиновых из села Аскарово Абзелиловского района воспитывает девять детей. На избирательный участок они пришли в полном составе!

«Собирались долго — всех девятерых одеть-обуть — и время пролетело, муж, пока на улице все были, успел даже селфи сделать. Фото поэтому без меня получилось», — говорит Гульфира Рафависовна газете «Абзелил».

Многодетная семья Алибаевых живет в селе Имангулово Учалинского района.

«Жаль, конечно, хотели все вместе прийти. К сожалению, супруг в отъезде, работает вахтовым методом. Ни я, ни он не пропускаем выборы. И всегда вместе. Сейчас вот сфотографируемся и ему отправим, пусть порадуется», – говорит мама семейства Зухра, пишет «Республика Башкортостан».

Подробнее читайте в лонгриде «Всей семьей. Как в Башкирии голосуют многодетные»