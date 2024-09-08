В Уфе отремонтируют подростковый клуб

МБУ ОДПМК «Йэшлек» планирует заключить контракт на проведение капитального ремонта подросткового клуба «Орбита» в Кировском районе Уфы.

В ходе капремонта будет произведена замена оконных блоков с деревянных на ПВХ, ремонт входной группы, фасада, замена сантехнического оборудования и электропроводки.

В подростковом клубе функционируют кружки: кройки и шитья Hobby for Tailor; кройки и шитья Pfaff; вокальная студия «Браво».

Для детей, подростков и молодёжи проводятся спортивные, культурно-массовые, социально-профилактические, творческие и экологические мероприятия.

Ранее сообщалось, что в Уфе началась реконструкция сквера 112-й Башкавдивизии.