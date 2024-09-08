В Уфе началась реконструкция сквера 112-й Башкавдивизии

В Уфе началась реконструкция сквера 112-й Башкирской кавалерийской дивизии.

Сквер был открыт в 1972 году и давно требовал капитального ремонта. Кроме того, с инициативой обустроить место, где можно отдавать дань памяти боевым товарищам, в администрацию Демского района обратился местный Совет ветеранов Афганистана.

Сейчас работы уже начались. В сквере установят памятник в рамках реализации наказов избирателей, адресованных депутатам городского совета Уфы.

Как отмечают в администрации Демского района, открытию памятника предшествует кропотливая работа. За реализацию идеи взялся демский предприниматель – на данный момент подготовлено основание объекта и выполнен эскиз.

В том, что памятник будет установлен именно в сквере 112-й Башкавдивизии есть глубокий смысл преемственности традиций – после обновления он станет местом сохранения истории и воинской славы. Планируется, что обновленное общественное пространство получит также малые архитектурные формы, освещение и озеленение.

Ранее сообщалось, что в Уфе стали известны подробности реконструкции сквера 112-й Башкавдивизии.