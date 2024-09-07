В Башкирии победителям акции «Рахмат» вручили призы

Победителям акции «Рахмат-2024» вручили ценные призы. Так, Зиля Яппарова из Стерлитамака выиграла робот-пылесос. Как призналась победительница, для нее это стало неожиданностью.

«Сначала не поверила и даже сбрасывала звонок. Затем прислали сообщение и решила позвонить и разузнать, правда ли это. Мне сказали, что я выиграла робот-пылесос. Очень рада! Всем рахмат», –рассказала Зиля Яппарова.

А вот для стерлитамаковца Муслима Мухаметкулова – это уже четвертый раз, когда он выигрывает крупный приз. Мужчина стал одним из главных победителей розыгрыша.

«Велосипед – приятный приз для меня. Нужная вещь всем, кто заботится о своем здоровье. Вчера смотрел прямой эфир и чувства, что выиграю, не было. Но все совпало. Всем участникам акции «Рахмат» желаю удачи. Пусть все получится», – поделился впечатлениями Муслим Мухаметкулов.

Ранее «Башинформ» публиковал результаты второго розыгрыша призов акции. Сегодня в 14.00 организаторы проведут третий розыгрыш.