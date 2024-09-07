В Башкирии известны победители второго розыгрыша акции «Рахмат»

Накануне в 20.00 состоялся второй розыгрыш призов акции «Рахмат». Победителями стали 35 человек, сообщили «Башинформу» организаторы. Их определили с помощью программы рандомайзер – генератора случайных чисел. За процессом следила независимая комиссия.

По итогам, телевизор достался жителю Уфы. Два термопота вручат победителям из городов Октябрьского и Уфы. Пять сертификатов номиналом в 4 тысячи рублей на покупку товаров в любом магазине торговой сети «Лукошко» достались двум жителям башкирской столицы, а также счастливчикам из Белорецкого, Краснокамского и Чекмагушевского районов.

Роботы-пылесосы попадут в руки двум жителям столицы Башкирии, а также проголосовавшим из Благовещенского, Архангельского, Бижбулякского районов и Кумертау.

Разыгранные планшеты достались победителям из Ишимбайского района и Уфы.

Владельцами умных колонок стали жители Балтачевского, Янаульского, Мелеузовского, Куюргазинского, Салаватского районов, Стерлитамака и Уфы.

Обладатель ноутбука – участник акции «Рахмат» из города Салавата, а мультиварки – победитель из Мелеузовского района.

Смартфоны выиграли жители Уфы, Белорецкого, Мишкинского, Аскинского и Туймазинского районов.

Новенький велосипед заберет уфимец, а главный приз – питбайк отправится в Салават.

Информацию о выигрышных билетах можно найти на сайте рахмат102.рф и на страницах в соцсетях «Алга-Патриот».

Сегодня, 7 сентября, организаторы начнут обзванивать счастливчиков. А в 14.00 пройдет третий розыгрыш призов. Эфир будет транслироваться на официальных страницах «Алга-Патриот» во «ВКонтакте», Телеграме, канале Rutube. QR-билеты необходимо сохранить до 30 сентября.

Номер колл-центра, по которому можно задать все интересующие вопросы по акции «Рахмат-2024» – 8-927-333-45-22.