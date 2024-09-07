В Башкирии на выборы пришла уникальная семья

В селе Янгантау в Салаватском районе на избирательном участке №2816 проголосовала уникальная семья Гибадуллиных. Дело в том, что супруги воспитывают две пары близнецов: старших дочерей Айсылу и Айгузель, младших сыновей Ильназа и Алмаза. Дети пришли на выборы вместе с родителями.

Как сообщила «Башинформу» член УИК Ирина Иштуганова, семья живет в деревне Комсомол. Глава семьи Вадим работает в местном санатории, его супруга Алсыу – воспитатель в детском саду. А в дни проведения выборов Главы Башкирии – член комиссии на избирательном участке №2816.

Ранее «Башинформ» писал о том, что организаторы акции «Рахмат» обратились к жителям Башкирии.