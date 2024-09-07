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7 Сентября , 13:47
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Организаторы акции «Рахмат» обратились к жителям Башкирии

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Организаторы акции «Рахмат» обратились к жителям Башкирии с важным заявлением. Так как поступает большое количество запросов на регистрацию на сайте рахмат102.рф, разработали дополнительную форму регистрации. Свои QR-билеты вы можете зарегистрировать по ссылке.

Напомним, среди всех пришедших на участки разыгрывают ценные призы: бытовую технику, поездки в санатории и на море, а главный приз – автомобиль и три квартиры в Уфе.

Ранее «Башинформ» публиковал истории первых счастливчиков, которые уже получили свои призы. Для того чтобы стать участником розыгрыша, необходимо прийти на свой избирательный участок, проголосовать и получить специальные купоны. Победителей случайным образом выбирает программа.

Автор:Ляйсан Закирова
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