Андрей Назаров осмотрел строящиеся объекты в Уфе

Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров посетил площадку строительства Геномного центра межвузовского студенческого кампуса. Здесь расположится «Школа 21», где будут углубленно изучаться цифровые программы, технологии, вестись подготовка ИT- специалистов.

«Этот центр нужен для того, чтобы в Башкортостане подготовка специалистов в сфере информационных технологий соответствовала сегодняшним потребностям как в высшем образовании, так и в развитии науки. Объект входит в комплекс зданий, относящихся к межвузовскому кампусу. Параллельно уже ведем подготовку к строительству второй очереди кампуса. Сроки сжатые, но в график укладываемся и будем стараться от него не отходить», – подчеркнул Андрей Назаров.

Строители уже завершили возведение монолитного каркаса, сейчас идёт обратная засыпка пазух фундаментов, ведётся кладка наружных стен. Ввести здание в эксплуатацию планируется в декабре 2024 года. Общая площадь Геномного центра составит почти 5,5 тысяч квадратных метров, из которых большая часть отведена под лаборатории и лектории.

Напомним, первая очередь межвузовского кампуса заработала с февраля 2024 года с 21 научной лабораторией. С марта 2024 года на площадке прошло более 400 мероприятий, в том числе более 20 крупных. С января по август кампус посетило более 30 тысяч человек.

Вторая очередь предполагает строительство около 103 тысяч квадратных метров. По проекту, это будут общежития на 4300 студенческих мест, учебные блоки, лаборатории, геномный центр, а также общественно-деловые пространства и другие помещения. Весь комплекс планируется полностью достроить до конца 2025 года. Сеть современных кампусов создается в России по поручению президента Владимира Путина и при поддержке национального проекта «Наука и университеты».

Также в рамках рабочей поездки по строящимся объектам Уфы премьер-министр осмотрел Центр фехтования, запуск которого запланирован к XII международному спортивному форуму «Россия – спортивная держава». Он пройдет в Уфе с 17 по 19 октября 2024 года.