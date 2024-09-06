В уфимской деревне Жилино реконструируют линии электропередачи

В деревне Жилино в Уфе проведут реконструкцию ВЛ 10 кВ, в ходе которой заменят неизолированный провод на самонесущий изолированный, а также частично заменят дефектные опоры и установят дополнительные для сокращений пролетов.

Как информирует администрация Октябрьского района столицы, работы запланированы на 11–13 и 16–20 сентября с 10.00 до 18.00.

«В этот период возможны периодические отключения электроснабжения, без которых невозможно выполнить реконструкцию. Просим жителей Жилино отнестись с пониманием, так как это позволит повысить надежность энергоснабжения, значительно уменьшив количество аварийных отключений предстоящей зимой», — прокомментировали власти города.

Ранее в Уфе изменили проект постройки 200 тысяч квадратных метров жилья.