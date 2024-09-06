В Уфе изменили проект постройки 200 тысяч квадратных метров жилья

Глава администрации Уфы утвердил внесение изменений в ранее принятый проект планировки территории северо-восточнее улицы Генерала Кусимова в Дёмском районе столицы республики. Корректировка касается территории, ограниченной улицами Исследовательская, Урала Ражетдинова, проектируемой улицей, улицей Генерала Кусимова, улицей Мечтателей и улицей Рашита Манурова.

Основной целью внесения изменений является корректировка улично-дорожной сети, параметров планировочных элементов и структуры жилой застройки.

По проекту на этой территории предлагается изменение ранее утвержденных красных линий улиц Мечтателей и Ясных зорь, бульвара Дмитрия Хворостовского и бульвара Дмитрия Волкова. В результате предлагаемых изменений по территории будет проходить 6 магистральных улиц районного значения с шириной в красных линиях от 20 до 51 метра.

Проектируемые красные линии связываются с сетью существующих красных линий вдоль границ проектируемой территории. Проектируемые красные линии разделяют территорию на пять кварталов общей площадью 105 гектар и территорию общего пользования (улично-дорожной сети) площадью 13,70 га.

Проектом предлагается размещение зданий и сооружений общей площадью застройки 206 тысяч квадратных метров. Общая нормируемая площадь зданий и сооружений по проекту составляет 1605 тысяч кв. м. Сноса зданий и сооружений проектом не предусмотрено.

Под размещение жилых домов проектом предусмотрена территория 73,68 га. Общий проектируемый жилищный фонд (общая площадь квартир) по территории проектирования составляет 1214,42 тыс. кв. м. При обеспеченности жилищным фондом в 30 квадратных метров на человека население территории должно составить 40,48 тысячи человек. Этажность жилых секций составляет от 9 до 25 этажей.

Ранее в Уфе был изменен проект застройки высотным жильем территории у Кошкиного леса в микрорайоне Глумилино.