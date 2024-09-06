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6 Сентября , 16:53

В Уфе перекроют улицу Ульяновых

В Уфе на время ремонта теплосетей закроют участок улицы Ульяновых для автомобилей и общественного транспорта, информирует мэрия столицы Башкирии.

Речь идет об участке между домами № 79к1 и № 69Б. Ограничения продлятся с 21.00 субботы, 7 сентября, до 5.30 понедельника, 9 сентября.

«Движение троллейбусов по маршрутам № 9 „ТЭЦ-1 — Уфимский ДОК“ (по Первомайской) и № 10 „ТЭЦ-1 — Уфимский ДОК“ (по Кольцевой) будет производиться с автономным ходом от остановки „Уфимский ДОК“ до остановки „Станция бензин“ и без автономного хода — от „Уфимского ДОКа“ до стадиона "Нефтяник"», — пояснили в администрации города.

Уфимцам и гостям столицы рекомендовали планировать альтернативные пути проезда заранее.

Как передавал «Башинформ», в Уфе застроят Южные ворота.

Автор:Иван Вавилов
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