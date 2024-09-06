В минстрое рассказали, как застроят Южные ворота Уфы

Минстрой Башкирии утвердил проект планировки территории «Комплексная жилая застройка „Южные ворота“». Как следует из документа, проект предусматривает объединение в городской район Южные ворота трёх жилых районов Уфы: Кузнецовский затон, Кооперативная поляна и Цветы Башкирии. Это очень разные образования по типу застройки, и дальнейшее развитие планируется в соответствии.

Кузнецовский затон — многоэтажные дома. Вместе с ними планируется создать рекреационную зону с системой терренкуров (дорожек по пересечённой местности — подъёмы и спуски для лечебной ходьбы) в городских лесах.

Кооперативная поляна — частный сектор. Здесь планируется «поэтапная реконструкция части территории по береговой линии с комплексом мероприятий по инженерной подготовке», говорится в документе. Построить предполагается квартал среднеэтажных домов.

Цветы Башкирии — мало- и среднеэтажная застройка. В этом микрорайоне запроектировано строительство новых домов преимущественно средней этажности, а по ул. Ангама Атнабаева — многоэтажных. Предусмотрен квартал общественно-деловой застройки вдоль дороги Уфа — Аэропорт и организация набережных и подходов к рекам.

Сейчас на Южных воротах реализуется проект реконструкции транспортной инфраструктуры. Это строительство новой улицы — Генерала Рыленко, развязки на пересечении этой улицы с ул. Пугачёва, которая также на реконструкции, и путепровода. Как сообщал Башинформ, три дорожных объекта будут сданы в этом году, а завершение ул. Пугачёва откладывается на 2025 — не удалось договориться о сносе двух зданий с их собственниками.

Что касается развязки, несколько полос проезжей части планируют открыть в сентябре.