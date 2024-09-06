В Башкирии в финале акции «Рахмат» разыграют 130 ценных призов

В финальном розыгрыше акции «Рахмат» разыграют 130 призов, сообщила на брифинге в общественном пресс-центре «Выборы Главы Республики Башкортостан — 2024» представитель оргкомитета Римма Бикмурзина.

Как сообщал Башинформ, 6, 7 и 8 сентября участники выборов смогут получить QR-билеты для участия в розыгрышах ценных призов, а также браслеты «Рахмат», дающие право на выгодные предложения и скидки у партнеров проекта.

Розыгрыши будут проводиться два раза в день — в 14 и 20 часов, а последний — 8 сентября в 21 час. В финале будет разыграно 130 отличных призов. С выигрыша придётся уплатить налог, предупредил оргкомитет.

Если билет что-то выиграл, его не исключают, он продолжает участвовать все три дня и потенциально может выиграть что-то ещё.

Участникам акции нужно зарегистрироваться на сайте рахмат102.рф и правильно указать номер для обратной связи, иначе сотрудники не смогут дозвониться в случае выигрыша, отметила Бикмурзина.

«Жители, наученные горьким опытом звонков мошенников, стали весьма недоверчивыми и не всегда верят сообщениям о выигрыше. С одной стороны, это очень хорошо. Предупреждаем, что мы не спрашиваем никаких кодов и цифр, никаких данных, не просим оплаты», — подчеркнула спикер.

Римма Бикмурзина рассказала, как своему счастью не поверила жительница Благовещенска, выигравшая суперприз — автомобиль. Услышав новость, она бросила трубку и больше не брала её. Оргкомитет уже решил разыскивать её родственников, чтобы через них донести информацию. Победительница лотереи узнала новость по телевизору, и так разволновалась, что даже пришлось вызывать скорую помощь.