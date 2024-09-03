Журналистам Башкирии рассказали об акции «Рахмат-2024»

В Башкирии стартует традиционная акция «Рахмат-2024». В ее рамках все жители республики, пришедшие на избирательные участки 6, 7 и 8 сентября 2024 года, смогут получить QR-билеты для участия в розыгрышах ценных призов, а также браслеты «Рахмат», дающие право на выгодные предложения и скидки у партнеров проекта.

Вопрос об условиях республиканской акции очень интересует сейчас жителей Башкирии, что было определено в ходе мониторинга комментариев в соцсетях. Поэтому эта тема для проведения пресс-конференции в медийном коннект-клубе «Профи» на площадке «Башинформа» выбрана не случайно.

Напомним, медийный коннект-клуб «Профи» — социальный проект центра креативных технологий «Медиапрофи» и информационного агентства «Башинформ». Проект для журналистов республики реализуется благодаря средствам Фонда грантов Главы Башкирии при поддержке Фонда грантов Главы РБ.

Помимо пришедших на пресс-конференцию журналистов республиканских изданий, в режиме онлайн в ней приняли участие более 90 представителей СМИ городских и районных изданий. Благодаря медийному коннект-клубу «Профи», они также смогли задать свои вопросы спикерам.

Посмотреть трансляцию пресс-конференции можно здесь.