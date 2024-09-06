В Башкирии 90-летний избиратель отдал первым свой голос

Сегодня в Башкирии начались выборы Главы республики. Люди начали выполнять свой гражданский долг с первых минут открытия избирательных участков.
В Стерлитамаке в числе первых, кто пришёл отдать свой голос, 90-летний Хамит Хисамович. Об этом сообщает администрация города.
Напомним, сегодня, 6 сентября, в регионе стартовали выборы Главы Башкирии. Голосование продлится три дня, до 8 сентября включительно.
Процесс организуют Центризбирком РБ, 69 территориальных и 3302 участковых комиссий, а также более 28 тысяч членов УИК.
Отметим, что среди избирателей Башкирии в рамках традиционной акции «Рахмат» разыграют более 330 ценных призов, в том числе квартиры, автомобили и путевки в санатории.