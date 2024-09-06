Ученый рассказал, чем Башкирия привлекательна для геологов

Главный судья II Международного геологического чемпионата «Геовызов», генеральный директор Института минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элементов (г. Москва) Игорь Спиридонов рассказал «Башинформу», почему проведение геологических соревнований мирового уровня в Башкирии важно для их участников и развития геологии в целом.

«В Башкирии находятся сразу два «золотых гвоздя», что привлекает сюда всех геологов. Здесь мы видим уникальные обнажения пород, границы их возрастов, ландшафты. Все это важно для проведения геологических соревнований международного уровня», – пояснил Игорь Спиридонов.

Он отметил, что участники «Геовызова», хотя еще и студенты, но вполне «настоящие геологи», увлеченные профессией, нацеленные на результат. Отрасль сегодня очень нуждается в молодых кадрах, средний возраст геолога – 54 года. Широкое освещение «Геовызова» и подобных мероприятий популяризирует профессию среди молодежи, помогает заинтересовать ребят.

«Эти ребята – уже наши, мы рассчитываем, что и другие заинтересуются, прочитав статьи или посмотрев ролики о «Геовызове», захотят попробовать себя в профессии», – поделился ученый.

Игорь Спиридонов высоко оценил уровень участников чемпионата из России.

«Российская геологическая школа всегда была в мире на высоком уровне. Страны бывшего СССР, которые ее поддерживают, тоже демонстрируют высокие достижения», – подчеркнул Спиридонов.

Ранее «Башинформ» рассказывал, как проходили полевые соревнования «Геовызова» в Гафурийском районе. Министр природопользования и экологии Башкирии Нияз Фазылов также отметил, что данный район целенаправленно выбран одной из площадок проведения чемпионата.

«Это одно из наиболее насыщенных, интересных для геологов мест, где расположены уникальные геологические разрезы. Наша республика, выступившая с инициативой проведения международного геологического чемпионата, уверенно заявляет о себе как о центре российской геологии. Мы вместе формируем фундамент развития геологической науки, возрождаем популярность профессии геолога», – прокомментировал министр.

Напомним, что II Международный геологический чемпионат «Геовызов» проходит в Башкирии со 2 по 9 сентября. В нем принимают участие представители российских регионов и 10 зарубежных стран.