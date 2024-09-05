В Башкирии прогнозируются заморозки и туман

В Башкирии прогнозируются опасные и неблагоприятные метеорологические явления, предупредили в МЧС по РБ. Так, ночью 6 сентября местами по республике ожидаются слабые заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0, -2°. На отдельных участках автодорог ночью и утром местами туман с видимостью 500 м и менее.

Завтра прогнозируется переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северный, северо-западный 4-9 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +2, +7°, днем +14, +19°.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что Башкирию ждёт нашествие мышей.