Башкирию ждёт нашествие мышей

В Башкирии осенью может вырасти заболеваемость геморрагической лихорадкой, предупредила на брифинге в «Башинформе» руководитель Роспотребнадзора по РБ Анна Казак. «Скоро похолодает, и мышки кинутся в дома, в дровяники, в погреба», — отметила она. В июле, в разгар садового сезона, в регионе выросла заболеваемость — с опасной инфекцией были госпитализированы 10 человек.

Хотя в целом ситуация лучше, чем в прошлом году — за полгода в республике мышиную лихорадку диагностировали у 32 человек, что на 19% меньше, чем в 2023 году. В прошлом году Республиканская инфекционная больница лечила от геморрагической лихорадки 400 пациентов.

Чем грозит геморрагическая лихорадка, как её лечат и как не допустить заражения — читайте в интервью «Башинформа» с главным эпидемиологом республики.