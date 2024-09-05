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5 Сентября , 16:06

В Башкирии хоррор-квесты проводились в доме с вековой историей

стоп-кадр видео прокуратуры РБ
Фото:стоп-кадр видео прокуратуры РБ

Сотрудники прокуратуры Стерлитамака проверяют деятельность квест-комнаты, в которой с тремя молодыми людьми произошел несчастный случай. Надзорное ведомство обнародовало записи обстановки, где проходило сомнительное развлечение. Напомним, прокуратура организовала проверку, а следователи возбудили уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг, повлекших травмирование участников квеста, в том числе несовершеннолетнего. По предварительным данным пресс-службы СУ СКР по РБ, 31 августа во время квестов трое молодых людей выпали из окна второго этажа и получили различные телесные повреждения, степень тяжести которых предстоит установить следствию.

«Башинформу» в пресс-службе минздрава РБ сообщили, что в городскую больницу № 1 Стерлитамака поступили два пациента. Одного отпустили — будет лечиться амбулаторно. Второй госпитализирован в отделение нейрохирургии.

Выяснилось, что квесты проходили в Доходном доме Егорова и Самойлова, который был построен в конце XIX века. Здание является памятником градостроительства и архитектуры регионального значения. В доме с вековой историей коммерсант несколько лет проводит квесты. Ремонтировать дом нельзя, так как это объект культурного наследия. Постройка визуально довольно сильно обветшала. 

Видео:прокуратура РБ
Видео:прокуратура РБ
Видео:прокуратура РБ
Автор:Дарья Субботина
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