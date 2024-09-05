В Башкирии после ЧП с тремя студентами во время квеста возбудили уголовное дело

В Стерлитамаке следователи возбудили уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг, повлекших травмирование участников квеста, в том числе несовершеннолетнего. По предварительным данным пресс-службы СУ СКР по РБ, 31 августа в Стерлитамаке во время квестов трое молодых людей выпали из окна второго этажа и получили различные телесные повреждения, степень тяжести которых предстоит установить следствию. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

«Следователь СК работает на месте происшествия. По уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы», — проинформировали в ведомстве.

«Башинформу» в пресс-службе минздрава РБ сообщили, что в городскую больницу№ 1 Стерлитамака поступили два пациента.

«Одного отпустили — будет лечиться амбулаторно. Второй госпитализирован в отделение нейрохирургии», — пояснили в министерстве.

Как информировал «Башинформ», прокуратура также организовала проверку. Отмечается, что в процессе выполнения заданий трое участников выпали из окна второго этажа и получили различные травмы. Между тем, организатор квеста опроверг информацию о том, что актер загнал студентов к окну: якобы сотрудник был в одной комнате, а ребята - в другой.

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