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5 Сентября , 12:24

В Башкирии трое студентов выпали из окна во время квеста

В Стерлитамаке трое парней выпали со второго этажа здания, где проводятся квесты. Как сообщается в телеграм-каналах, якобы сотрудник-актер загнал их к окну, которое не выдержало и обвалилось, ребята полетели вниз. Предварительно, двое получили переломы рук, множественные ушибы и сильные травмы головы. Третий участник оказался в больнице с сотрясением мозга, ушибами и открытой раной. Отмечается, что комнату, где произошел инцидент, закрыли, а в целом квесты не отменили, их продолжают проводить.

«Башинформ» обратился за комментарием по поводу данного инцидента в пресс-службу прокуратуры РБ. В ведомстве сообщили, что проводится проверка. Будет дана оценка действиям организатора мероприятия, в том числе по обеспечению безопасных условий пребывания граждан.

«По предварительным данным, около 23 часов 31 августа группа молодых ребят пришла на развлекательную игру, проходившую в помещении здания по улице Комсомольской. В процессе выполнения заданий трое участников выпали из окна второго этажа и получили различные травмы, двое из них госпитализированы. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — проинформировали в ведомстве.

Между тем, организатор квеста опроверг информацию о том, что актер загнал студентов к окну: якобы сотрудник был в одной комнате, а ребята - в другой.

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Автор:Дарья Субботина
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