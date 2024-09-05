В Башкирии чат-бот ГАИ помог выявить на дороге пьяного тракториста

В Абзелиловском районе неравнодушный гражданин сообщил в чат-бот ГАИ, что со стороны деревни Тихменево в направлении села Аскарово двигается, предположительно, нетрезвый тракторист. Информацию передали госавтоинспекторам по Абзелиловскому району. Инспекторы ДПС задержали правонарушителя.

«Сообщение гражданина подтвердилось. За рулем незарегистрированного трактора находился 41-летний житель Бурзянского района, который водительских прав не имел. Его освидетельствование показало наличие 1,059 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. За грубые нарушения законодательства водитель был привлечён к административной ответственности. Трактор марки Т-16 помещен на штрафстоянку», — сообщили в пресс-службе ГАИ РБ.

Ранее неравнодушный житель Башкирии помог сотрудникам ГАИ задержать пьяного водителя.