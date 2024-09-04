Неравнодушный житель Башкирии помог сотрудникам ГАИ задержать пьяного водителя

В Баймакском районе неравнодушный гражданин сообщил в чат-бот ГАИ, что в деревне Верхнетагирово нетрезвый водитель управляет «Ладой Приорой». Эту информацию передали местным инспекторам ДПС. Правонарушителя задержали на 62 км автодороги Баймак — Серменево. Подозрения подтвердились. За рулем находился 66-летний местный житель. Его освидетельствование показало наличие 0,230 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

«За грубое нарушение законодательства водитель был привлечён к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль помещен на штрафстоянку», — сообщили в пресс-службе ГАИ РБ.