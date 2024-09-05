В «Башинформе» обсудили эпидсезон по гриппу

В медийном коннект-клубе «Профи» на площадке «Башинформа» состоялась пресс-конференция, посвященная началу эпидемиологического сезона по респираторным инфекциям и старту вакцинации против гриппа.
Помимо пришедших на пресс-конференцию журналистов республиканских и федеральных изданий, в режиме онлайн в ней участвовали более 30 представителей СМИ городских и районных изданий. Благодаря работе медийного коннект-клуба «Профи», они могли получить информацию из первых рук – от главного государственного санитарного врача по Башкирии Анны Казак и замминистра здравоохранения региона Елены Галимулиной.
Журналистам разъяснили, в каких условиях будет проходить учебный год, стоит ли ждать массовых ограничений, а также когда лучше всего вакцинироваться.
Напомним, медийный коннект-клуб «Профи» — социальный проект центра креативных технологий «Медиапрофи» и информационного агентства «Башинформ». Проект для журналистов республики реализуется благодаря средствам Фонда грантов Главы Башкирии при поддержке Фонда грантов Главы РБ.
Гранты Главы Республики Башкортостан, направленные на развитие гражданского общества в регионе, учреждены указом Радия Хабирова в 2019 году.
«У нас хорошо выстроена система грантовой поддержки. За последние пять лет институты гражданского общества получили такую поддержку почти на 1,5 млрд рублей. Наш некоммерческий сектор активно участвуют в конкурсах Фонда грантов Главы Башкортостана и Фонда президентских грантов», – отметил Радий Хабиров.
Посмотреть трансляцию пресс-конференции можно здесь.