В «Башинформе» обсудили эпидсезон по гриппу

В медийном коннект-клубе «Профи» на площадке «Башинформа» состоялась пресс-конференция, посвященная началу эпидемиологического сезона по респираторным инфекциям и старту вакцинации против гриппа.

Помимо пришедших на пресс-конференцию журналистов республиканских и федеральных изданий, в режиме онлайн в ней участвовали более 30 представителей СМИ городских и районных изданий. Благодаря работе медийного коннект-клуба «Профи», они могли получить информацию из первых рук – от главного государственного санитарного врача по Башкирии Анны Казак и замминистра здравоохранения региона Елены Галимулиной.

Журналистам разъяснили, в каких условиях будет проходить учебный год, стоит ли ждать массовых ограничений, а также когда лучше всего вакцинироваться.