На льготные кредиты для студентов в России дополнительно направят 1 млрд рублей

Правительство России дополнительно направит более 1 миллиарда рублей на поддержку программы образовательного кредитования с господдержкой под 3%. Об этом на заседании правительства накануне сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Финансирование уже предусмотрено в федеральном бюджете. За счет дополнительных средств будут просубсидированы более 145 тысяч льготных кредитов для студентов колледжей и вузов.

Напомним, по поручению президента в 2020 году ставка по образовательным кредитам с господдержкой была снижена до 3% годовых. Взять заем можно на получение среднего профессионального и высшего образования начиная с 14 лет. Разницу между льготной и рыночной ставками банкам возмещает государство. При этом весь срок обучения плюс 9 месяцев после его окончания можно уплачивать только проценты по кредиту, а остальную часть долга нужно вернуть в течение 15 лет. При желании кредит разрешается погасить досрочно и без комиссии.

Ранее «Башинформ» писал о том, что студентам Башкирии помогут найти работу в IT-сфере.