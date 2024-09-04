Студентам Башкирии помогут найти работу в IT-сфере

Студенты Башкирии смогут найти работу на форуме для IT-специалистов. Как сообщает правительство республики, для них, а также выпускников вузов и начинающих специалистов IT-сферы, в Уфе 9 ноября пройдёт карьерный форум «Форум ITech».

«Форум позволит создать пространство для обмена идеями, обсуждения актуальных тем и создания новых возможностей», — говорит председатель госкомитета Башкирии по молодёжной политике Вито Сабиров.

Участники форума смогут узнать, как строить карьеру, повысить уровень профессиональных компетенций и проконсультироваться у представителей ведущих компаний и специалистов в области информационных технологий.

Участие бесплатное. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.