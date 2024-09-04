Радий Хабиров сообщил о достижениях в первичном звене здравоохранения в Башкирии

Глава республики Радий Хабаров в своем телеграм-канале поделился достижениями в первичном звене здравоохранения региона. Он отметил, что команда республики все эти годы работает над задачей приблизить медицину к людям. Чтобы каждый житель Башкирии мог рассчитывать на квалифицированную помощь специалистов в достойных условиях, на точную и быструю диагностику.

И определенные достижения уже есть. Так, с 2021 по 2023 год по всей республике построили и ввели в эксплуатацию 17 объектов здравоохранения. В этом году завершается строительство поликлиники в селе Кушнаренково.

За три года, с 2021 по 2023 год, провели капитальный ремонт в 66 объектах здравоохранения. А в следующем году планируют ввести в эксплуатацию еще шесть поликлиник.

С 2023 года реализуется программа модернизации уфимских поликлиник. На ремонт выделили 8 млрд рублей. Как ранее писал «Башинформ», первые отремонтированные медучреждения планируют открыть в октябре.

С 2019 года по нацпроекту «Здравоохранение» установили 433 модульных ФАПа. В планах до конца 2024 года – 135 конструкций, на 2025 год – еще 134.

Вместе с тем реализуется проект «Цифровой ФАП». Он признан одним из лучших в стране. Сегодня интернет есть в 97,3% медпунктов – это позволяет проводить телемедицинские консультации, дистанционно передавать ЭКГ, выдавать электронные больничные и выписывать электронные рецепты.

С 2021 года приобрели и передали 558 единиц автотранспорта для медучреждений и 13 908 единиц медоборудования.

«Здоровье жителей остается нашим приоритетом. И так будет всегда», – резюмировал Радий Хабиров.