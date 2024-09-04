Новости Башкортостана и Уфы
88.61
-1.39
97.81
-1.45
73.3
-0.37
12+ °C
Облачно
Идеи - в делоВремя наукиСчастье - это вместе
Все новости
Общество
4 Сентября , 09:36

Радий Хабиров сообщил о достижениях в первичном звене здравоохранения в Башкирии

ТГ-канал Радия Хабирова
Фото:ТГ-канал Радия Хабирова

Глава республики Радий Хабаров в своем телеграм-канале поделился достижениями в первичном звене здравоохранения региона. Он отметил, что команда республики все эти годы работает над задачей приблизить медицину к людям. Чтобы каждый житель Башкирии мог рассчитывать на квалифицированную помощь специалистов в достойных условиях, на точную и быструю диагностику.

И определенные достижения уже есть. Так, с 2021 по 2023 год по всей республике построили и ввели в эксплуатацию 17 объектов здравоохранения. В этом году завершается строительство поликлиники в селе Кушнаренково.

За три года, с 2021 по 2023 год,  провели капитальный ремонт в 66 объектах здравоохранения. А в следующем году планируют ввести в эксплуатацию еще шесть поликлиник.

С 2023 года реализуется программа модернизации уфимских поликлиник. На ремонт выделили 8 млрд рублей. Как ранее писал «Башинформ», первые отремонтированные медучреждения планируют открыть в октябре.

С 2019 года по нацпроекту «Здравоохранение» установили 433 модульных ФАПа. В планах до конца 2024 года – 135 конструкций, на 2025 год – еще 134.

Вместе с тем реализуется проект «Цифровой ФАП». Он признан одним из лучших в стране. Сегодня интернет есть в 97,3% медпунктов – это позволяет проводить телемедицинские консультации, дистанционно передавать ЭКГ, выдавать электронные больничные и выписывать электронные рецепты.

С 2021 года приобрели и передали 558 единиц автотранспорта для медучреждений и 13 908 единиц медоборудования.

«Здоровье жителей остается нашим приоритетом. И так будет всегда», – резюмировал Радий Хабиров.

Автор:Ляйсан Закирова
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 [email protected]
Редакция
(347) 250-07-28 [email protected]
Отдел кадров

© 1992-2024 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru