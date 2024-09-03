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3 Сентября , 15:56
Год полезных дел

Житель села в Башкирии построил своими руками часовню

соцсети Бориса Мелкоедова
Фото:соцсети Бориса Мелкоедова

В Башкирии третий год продолжается реализация проекта «Атайсал», инициированного Радием Хабировым. Его основная идея – развитие башкирских деревень. Выходцы населенных пунктов помогают благоустроить свою малую родину. За три года участниками проекта стали более 5,5 тысячи человек. Малой родине помогают и те уроженцы Башкирии, которые живут в Якутии, Ханты-Мансийском автономном округе, Сочи, Тюменской области. Среди благотворителей проекта «Атайсал» есть меценаты, проживающие в более чем 20 регионах нашей страны.

Но нередко бывает и так, что в своих селах и деревнях наводят порядок, благоустраивают их, возводят значимые объекты те, кто там живет. В качестве такого примера можно привести историю жителя хутора Новопокровский Зилаирского района Геннадия Козлова. В этом году он построил в своем селе часовню. Теперь занимается благоустройством святыни и прилегающей к ней территории.

«Строительство часовни – яркий пример реализации проекта "Атайсал – малая родина". Именно благодаря уроженцам и выходцам из разных сел и деревень, которые помогают односельчанам, преображаются наши села, жизнь в них становится более комфортной. Рад, что земляки не забывают о своей малой родине и вносят свой вклад в ее благоустройство», – отметил глава администрации района Борис Мелкоедов.

Всего с осени 2021 года реализованы проекты на общую сумму 1,4 млрд рублей.

«У нас очень много успешных людей – выходцев из маленьких деревень или городов. И если каждый из них окажет дополнительную помощь своей малой родине, это существенно преобразит жизнь на местах. Знаю, что многие предприниматели и другие богатые люди и так помогают, но мы хотим систематизировать эту работу. С этой целью мы и запускаем проект "Атайсал". Это ни в коей мере не попытка перевесить на плечи людей те проблемы, которые должно решать государство. Это стремление создать более комфортные условия для тех людей, которые и так по зову своей души помогают родным деревням, городам, школам, детским садам, спортивным секциям», – говорил Радий Хабиров, запуская проект.
Автор:Ляйсан Закирова
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