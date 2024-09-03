Глава Башкирии Радий Хабиров поручил актуализировать «дорожные» вопросы. 3 сентября на оперативном совещании правительства руководитель региона отметил, что ЦУР РБ бьет тревогу по поводу ремонта дорог в республике.

«Начинаем работы делать в одном населенном пункте, значит жалуются жители других населенных пунктов. Я бы хотел снова актуализировать все, что сейчас происходит у нас на дорогах. На следующей неделе надо провести „Транспортный час“, чтобы понять ситуацию с текущим ремонтом, все ли отконтрактовали, что происходит с большими проектами. По каждой дорожной ситуации доложите, — поручил Глава РБ. — И сопутствующее: весовой контроль, что с ним происходит, а также камеры фиксации нарушений ПДД».

Ранее «Башинформ» информировал о том, что в башкирском городе Октябрьском расширят проспект Ленина.